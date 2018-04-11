Число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось вдвое за пять лет

СВЕТЛОГОРСК /Калинигградская область/, 11 апреля. / ТАСС /. Число пользователей легальных онлайн-кинотеатров в России выросло за последние пять лет в два раза — с 20 до 40 млн человек, сообщил в среду заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на пленарном заседании форума IPQuorum, который проходит в Светлогорске Калининградской области

"Аудитория легальных онлайн-кинотеатров в России за 5 лет увеличилась вдвое — на 20 млн человек, у нас сегодня около 40 млн человек [пользуются этими сервисами]", — сказал Волин.

При этом он добавил, что почти половина из них пользуются онлайн-кинотеатрами, которые работают по рекламной модели. «Мы сразу должны понимать и отдавать себе отчет в том, что многие из них работают по рекламной модели — то есть пользователи онлайн-кинотеатра не платят живых денег, а они капитализируются через рекламу», — отметил замглавы Минкомсвязи

Однако, по его словам, число пользователей, которые платят реальные деньги за потребление контента, также выросло в России за последние пять лет — с 4 до 25 млн человек. «Скачок с 4 до 25 млн очень важен для нас, так как он подводит к концу заблуждения, что российский человек не готов платить за пользование контентом. Наши люди готовы платить за свои удовольствия, но разумные деньги, потому что здесь пока вопрос часто возникает в цене», — заключил Волин.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.