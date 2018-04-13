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Красноярский край подписал восемь соглашений с Беларусью
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Красноярский край подписал восемь соглашений с Беларусью 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Представители органов исполнительной власти и деловых кругов двух стран обсудили вопросы активизации взаимной торговли и наработки эффективных механизмов поддержки торгово-экономических связей Красноярского края с республикой Беларусь, а также перспективы взаимодействия в промышленности, агропромышленном комплексе, в сфере формирования городской среды.
Открывая встречу, Александр Усс отметил, что в течение 10 лет Республика Беларусь является надежным партнером Красноярского края в различных областях — экономики, науки и культуры.
— Республика Беларусь — особое для нас государство, а белорусы — особые для нас люди. Именно поэтому разные формы сотрудничества существуют уже давно, — рассказал Александр Усс. — У нас были разные времена, которые определялись состоянием экономики. Я надеюсь, что самое сложное время у нас позади, и результаты работы в прошлом году показали рост товарооборота более чем на 15 процентов — это солидная прибавка. Хочется верить, что мы преодолеем все сложности, которые Россия переживает сейчас, и будем уверенным темпом идти вперед.
— Я знаю, что работа таких рабочих групп — это действенный инструмент, который позволяет налаживать деловые контакты. В 2017 году товарооборот между Красноярским краем и республикой Беларусь составил 72,7 миллиона долларов. Находясь в непростой обстановке, особенно необходимо укреплять сотрудничество. Сегодня мы обозначим направления взаимодействия для обоюдной пользы, — отметил Владимир Семашко. — Красноярский край тоже является сельскохозяйственным регионом. Вы полностью себя обеспечиваете. А мы готовы делиться опытом повышения эффективности производства в сфере сельского хозяйства. Мы готовы быть полезными — поставлять технику, делиться технологиями и обмениваться опытом.
Стороны обсудили вопросы создания профильных программ стажировок и обмен студентами и специалистами сельскохозяйственной сферы. Александр Усс поддержал данную инициативу, отметив, что «широкое использование программы стажировок может серьезно повысить качество образования студентов по различным направлениям обучения».
Вице-премьер республики Беларусь также сообщил, что в ходе делового визита в Красноярском государственном аграрном университете были торжественно открыты два специализированных класса, оснащенных белорусской сельскохозяйственной техникой.
Отдельно стороны остановились на вопросе взаимодействия в области транспорта. На сегодняшний день перед краевой столицей стоит задача приобретения экологичного общественного транспорта. Владимир Семашко рассказал об опыте эксплуатации подвижного состава, в который входят гибридные автобусы, троллейбусы, электробусы.
Мэр Красноярска Сергей Еремин уделил внимание вопросам организации в городе производственных мощностей для сборки тракторов Минского тракторного завода, развития сотрудничества в области лифтового производства. Также глава города особо акцентировал внимание участников совещания на теме благоустройства, формирования комфортной городской среды и задаче обновления специализированной дорожной техники для уборки городских улиц.
— В преддверии Универсиады нам предстоит реализовать крупные проекты в сфере благоустройства. Перед нами поставлена задача придать городу столичный статус. Рассчитываю, что наше партнерство также станет весомым вкладом в реализацию этой ответственной задачи, — подчеркнул Сергей Еремин.
В завершение встречи состоялась церемония подписания восьми соглашений между белорусскими компаниями и предприятиями Красноярского края, направленных на укрепление взаимодействия в различных сферах экономики и социального сектора.
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