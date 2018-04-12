Красноярский аграрный университет будет развивать сотрудничество с Монголией 

КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Красноярский государственный агарный университет и монгольская компания Khishigten Nuudelchin company подписали в четверг в рамках Красноярского экономического форума меморандум об основных направлениях сотрудничества. Стороны будут совместно развивать научно-технологические проекты в сельском хозяйстве.
"Мы работаем с этой территорией [Монголией] по ряду направлений. Есть наработки, которые позволяют нам привлекать монгольских студентов в аграрный университет. Имеются научные исследования, которые заинтересовали монгольскую территорию, и позволяют работать нам совместно и по растениеводству, и по животноводству. Это [сотрудничество] позволяет сельхозпроизводителям реализовать интересующую Монголию продукцию, сорта растений", — сказала ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова.
КрасГАУ и Khishigten Nuudelchin company будут совместно развивать научно-технологические проекты в производстве зерновых и кормовых культур.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.