Красноярский аграрный университет будет развивать сотрудничество с Монголией

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Красноярский государственный агарный университет и монгольская компания Khishigten Nuudelchin company подписали в четверг в рамках Красноярского экономического форума меморандум об основных направлениях сотрудничества. Стороны будут совместно развивать научно-технологические проекты в сельском хозяйстве.

"Мы работаем с этой территорией [ Монголией ] по ряду направлений. Есть наработки, которые позволяют нам привлекать монгольских студентов в аграрный университет. Имеются научные исследования, которые заинтересовали монгольскую территорию, и позволяют работать нам совместно и по растениеводству, и по животноводству. Это [сотрудничество] позволяет сельхозпроизводителям реализовать интересующую Монголию продукцию, сорта растений", — сказала ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова.

КрасГАУ и Khishigten Nuudelchin company будут совместно развивать научно-технологические проекты в производстве зерновых и кормовых культур.