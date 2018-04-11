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Учудила: Лили-Роуз Депп утроила фотосессию в панталонах и с курицей на руках
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Учудила: Лили-Роуз Депп утроила фотосессию в панталонах и с курицей на руках 

Журнал ОК! 1 час назад
Лили-Роуз Депп уже не знает, чем удивить своих фолловеров в Инстаграм. Интернет-пользователи уже привыкли к ее откровенным фотосессиям, но новая съемка действительно стала неожиданной. В кадре Лили-Роуз Депп предстала в панталонах и с курицей на руках.
Госпожа Tweedy Bunting и я. Фото от моего куриного папочки, — подписала снимок Лили-Роуз с ссылкой на фотографа.
Лили-Роуз Депп
Поклонники не узнали Лили-Роуз Депп непричесанную и без макияжа
На странице у парня есть и другие, весьма откровенные, снимки дочки Джонни Деппа. На некоторых из них юная модель запечатлена топлес.
Лили-Роуз Депп
Напомним, что в начале этого года Лили-Роуз приняла участие в откровенной экспериментальной фотосессии своего приятеля Люка Гилфорда. Результатом эксперимента стала серия «честных» фотографий. На снимках актриса и муза Карла Лагерфельда запечатлена у себя дома. В числе наиболее ярких кадров — снимки, на которых Лили-Роуз сфотографирована в постели и плачущей у окна.
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