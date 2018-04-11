Пьяный охотник открыл огонь по детям на юго-востоке Москвы

Поругавшийся с супругой 37-летний москвич крепко выпил, достал из сейфа ружье и начал палить из окна по детской площадке на Волгоградском проспекте. В результате его выходки один подросток оказался в больнице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . Сам подозреваемый так и не смог объяснить, что же его сподвигло взяться за оружие.

"Я вообще не понимаю, зачем я туда залез -чистить я пошел или что делать вообще?! Я уже восемь лет не был на охоте. Не знаю, орал кто-то, стресс, фигня какая-то! Я вообще не видел, куда я вообще стрелял-то!" — признался охотник с 18-летним стажем, уточнив, что на днях он поругался с женой.

После размолвки он налег на алкоголь, после чего достал из сейфа, который уже с трудом открывался, пневматическое ружье, распахнул окно и, выкрикивая ругательства, принялся палить по сторонам. В зону обстрела попала детская площадка, где находились несколько ребят. Один из них получил ранения и был доставлен в больницу. В релизе не уточняется, какие травмы получил подросток, отмечается лишь, что его жизни ничего не угрожает.

Владельца ружья доставили в отделение, но и после того, как он протрезвел, разумных объяснений своему поступку мужчина не нашел. Потерявшего покой и сон мужчину отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до пяти лет колонии по статье «Хулиганство».