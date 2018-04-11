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Волгоградец убил и закопал в лесополосе многодетную мать
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Волгоградец убил и закопал в лесополосе многодетную мать 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители раскрыли убийство 30-летней многодетной матери в Городищенском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, женщина исчезла 9 апреля. С заявлением о ее пропаже в полицию обратилась ее подруга. Она рассказала полицейским, что накануне вместе с ней и друзьями отдыхала в кафе в Ерзовке, однако покинула заведение раньше всех. Утром подруга узнала, что ее приятельница пропала. Женщина не пришла ни домой, ни на работу, ни к экс-супругу, у которого гостили ее трое детей.
В ходе расследования выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним мужчиной. Последний стал отрицать свою причастность к исчезновению женщины. Он заявил правоохранителям, что не провожал ее и они разошлись на ближайшем перекрестке. Однако камеры видеонаблюдения показали совсем другое развитие событий. Из кафе мужчина и женщина пошли в арендованный им гараж, откуда та больше не выходила. Сторож кооператива рассказал правоохранителям, что утром авто из гаража выехало чистым, а спустя несколько часов вернулось грязным.
Под давлением улик мужчина рассказал, что убил женщину из-за внезапной ссоры и закопал ее тело в лесополосе на окраине поселка.
В настоящее время следователи ходатайствуют о заключении мужчины под стражу.
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