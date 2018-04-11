В Ставрополе в параде ко Дню Победы примут участие более 1400 военных

В военном параде в День Победы в Ставрополе примут участие более 1400 военнослужащих и почти 50 единиц техники. Генеральный прогон парада запланирован на 7 мая.

Всего будет три репетиции парада. 3 и 5 мая на площади пройдут ночные тренировки, а днем 7 мая пройдет генеральная репетиция с залпами орудий, сообщается на сайте мэрии.

В ближайшее время город украсят к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, символика праздника появится на въездных группах, центральных улицах и площадях города.

В мэрии также отметили, что началась подготовка к проведению акции «Бессмертный полк». Все желающие с 15 апреля могут изготовить штендеры с фотографиями героев Великой Отечественной войны в одном из 16 специальных пунктов.