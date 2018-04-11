В пригороде Краснодара зарезервируют около 50 гектаров для современного медицинского кластера

Краснодаре обсудили вопрос развития территории рядом с жилым районом Новознаменским. Там около 1 тыс. га передано в муниципальную собственность. По словам главы города Евгений Первышова, данный земельный массив — серьезный ресурс для развития направлений, включая строительство нового медицинского кластера, сообщает пресс-служба Краснодара.

Сейчас начинается подготовка к созданию комплексного проекта планировки территории. На совете отметили, что новая территория сопоставима по размерам с тремя такими микрорайонами, как Юбилейный. Первышов отметил, что из этого массива нужно выделить и закрепить с целевым назначением земельные участки не менее 50 га, которые могут быть использованы под размещение медицинского кластера. В нем могут быть созданы новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер или что-нибудь другое.