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В пригороде Краснодара зарезервируют около 50 гектаров для современного медицинского кластера
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В пригороде Краснодара зарезервируют около 50 гектаров для современного медицинского кластера 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодаре обсудили вопрос развития территории рядом с жилым районом Новознаменским. Там около 1 тыс. га передано в муниципальную собственность. По словам главы города Евгений Первышова, данный земельный массив — серьезный ресурс для развития направлений, включая строительство нового медицинского кластера, сообщает пресс-служба Краснодара.
Сейчас начинается подготовка к созданию комплексного проекта планировки территории. На совете отметили, что новая территория сопоставима по размерам с тремя такими микрорайонами, как Юбилейный. Первышов отметил, что из этого массива нужно выделить и закрепить с целевым назначением земельные участки не менее 50 га, которые могут быть использованы под размещение медицинского кластера. В нем могут быть созданы новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер или что-нибудь другое.
«ФедералПресс» напоминает, что Кубань получит более 300 миллионов рублей на паллиативную помощь и лекарства.
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