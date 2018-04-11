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Под Краснодаром может появиться «медицинский городок»
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Под Краснодаром может появиться «медицинский городок» 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Накануне в мэрии краевой столицы обсуждали вопрос, как использовать 1000 га в районе поселка Новознаменский вдоль Восточного обхода. Это огромный участок земли (по площади он больше, чем три таких микрорайона, Юбилейный) перешел из федеральной собственности в городскою по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. В настоящий момент начинается подготовка к созданию комплексного проекта планировки территории.
Как заявил градоначальник Евгений Первышов, участок земли необходимо использовать под социальную инфраструктуру. В частности, на территории 50 га предложено построить медицинский кластер. Предположительно, в здесь могут быть созданы такие учреждения здравоохранения, как новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер и т.д.
По словам мэра, этот вопрос необходимо боле детально обсудить с краевым министерством здравоохранения.
— В Краснодаре сейчас проводятся практически все операции, доступные в России, оказывается высокотехнологичная помощь. Город активно развивается, население увеличилось практически вдвое, и это предстоит учитывать в стратегии развития, — цитирует Первышова пресс-служба городской администрации.
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