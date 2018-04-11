В Самаре в День космонавтики покажут фильм «Женский космос»

Подарок космической столице страны приготовил мультимедийный парк «Россия-Моя история». 12 апреля в 14 часов на его площадке жители и гости Самары смогут услышать лекцию доктора исторических наук Алексея Захарченко «Куйбышев-Самара в отечественной пилотируемой космонавтике». В продолжении лекции покажут кинокартину «Женский космос» из архива Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли». Также в парке откроется выставка детских рисунков и масштабных авиакосмических моделей ручной работы.

Вход на мероприятие по бесплатным пригласительным билетам, которые можно взять у администраторов на стойке информации. Все вопросы по телефону 250-01-32.