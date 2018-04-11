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В Самаре в День космонавтики покажут фильм «Женский космос»
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В Самаре в День космонавтики покажут фильм «Женский космос» 

АиФ-Самара 38 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Подарок космической столице страны приготовил мультимедийный парк «Россия-Моя история». 12 апреля в 14 часов на его площадке жители и гости Самары смогут услышать лекцию доктора исторических наук Алексея Захарченко «Куйбышев-Самара в отечественной пилотируемой космонавтике». В продолжении лекции покажут кинокартину «Женский космос» из архива Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли». Также в парке откроется выставка детских рисунков и масштабных авиакосмических моделей ручной работы.
Вход на мероприятие по бесплатным пригласительным билетам, которые можно взять у администраторов на стойке информации. Все вопросы по телефону 250-01-32.
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