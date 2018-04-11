Исключение фирмы из реестра юрлиц с долгами по налогам закрывает её собственникам путь в новый бизнес 

Конституционный суд подтвердил обоснованность отказа неблагонадежным бизнесменам в праве на вторую попытку в течение трех лет.
Такую норму закрепляет Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ с 2015 года.
Закон позволяет отказывать гражданам в госрегистрации их в качестве учредителей или руководителей предприятий, если на момент исключения их общества из ЕГРЮЛ за фирмой имелась налоговая недоимка и положенный срок с того момента не истек.
С последствиями запрета столкнулся столичный предприниматель, его попытки регистрации новой компании не увенчались успехом. Госорганы напомнили бизнесмену о темном прошлом и оспаривание их действий в суде результатов тоже не дало.
Гражданин подал жалобу на неконституционность положений Федерального закона как ограничивающих его права на использование своих способностей и имущества для занятия предпринимательской деятельностью.
КС РФ определил, что указанное регулирование защищает права и интересы лиц, которые могут снова пострадать от последствий недобросовестного отношения нерадивых предпринимателей к своим кредиторам.