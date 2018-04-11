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Практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали в прошлом году рост объемов производства
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Практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали в прошлом году рост объемов производства 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Он пояснил, что производство вагонов для пассажирского сектора, в частности вагонов электропоездов, трамвайных вагонов и вагонов метро вырос на 26,8%. Значительный прирост зафиксирован и в производстве грузового подвижного состава, в прошлом году было произведено 58 тыс. ед. против 38 тыс. ед. в 2016-м. И 51% от общего объема производства грузовых вагонов составил инновационный подвижной состав.
Снижение объемов производства было зафиксировано в локомотивостроительном секторе, производство магистральных локомотивов сократилось на 1,3%. При этом, маневровые локомотивы приросли с 150 ед. в 2016 году до 200 ед. в прошлом.
Так же за последние 5 лет был зафиксирован рост численности персонала на предприятиях транспортного машиностроения. Если за период с 2014 по 2016 год общее количество работников сократилось с 233 тыс. человек до 195 тыс. человек, то в прошлом году в отрасль было привлечено около 4 тыс. человек.
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