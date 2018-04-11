Фонд «Старость в радость» отправил 200 волонтеров в подмосковные соцучреждения в 2018 году

Волонтеры фонда «Старость в радость» активно оказывали помощь в улучшении жизни пожилых людей и инвалидов с начала этого года, состоялось более 200 волонтерских поездок, говорится в сообщении пресс-службы Министерства социального развития Московской области

«Директор фонда Елизавета Олескина рассказала об основных итогах работы фонда в учреждениях социального обслуживания в качестве волонтеров и основных задачах работы на 2018 год, а также о развитии системы долговременного ухода за пожилыми гражданами в РФ и в частности Московской области в качестве площадки для отработки проекта. За 2018 год в социальные учреждения Подмосковья фондом было организовано более двухсот волонтерских поездок», — говорится в сообщении.

Глава министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила работу фонда и его совместное с поднадзорным ей ведомством развитие деятельности.

«Фонд оказывает благотворительную помощь нашим учреждениям социального обслуживания, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в учреждениях. Мы рады, что у нас сложилось продуктивное совместное сотрудничество, и мы с вами работаем в одном направлении во благо жителей Подмосковья», — сказала Фаевская.

Фонд реализует восемь программ, среди которых: «Внуки по переписке», «Ежедневный уход», «Уютный дом», «Будьте здоровы», «Досуг», «Книга памяти», «Летние волонтерские лагеря», «Общение».