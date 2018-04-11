Кто заплатит за ОДН? 

В нашем доме очень большая плата за ОДН. Мы платим за лампочки в подъезде по 300-400 рублей с квартиры. Почему так много начисляют?
«Возможно, вы имеете дело с банальным обсчётом. Кроме того, в регионе действуют высокие нормативы на содержание общего имущества (ОДН). Недавно Пермский краевой суд и Верховный Суд РФ сочли их незаконными, — отвечает юрисконсульт ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ Виталий Степанов. — Третья причина. Начисление по показаниям общедомового прибора учёта электроэнергии производят за вычетом электричества, потреблённого в квартирах. При этом, возможно, неправильно определяют размер последней величины. Например, сосед не передаёт показания квартирных приборов учёта либо занижает их. В этом случае автоматически происходит завышение потребления электроэнергии на содержание ОДН. Чтобы разобраться в проблеме, надо обратиться в управляющую организацию с заявлением, в котором надо потребовать предоставить обоснования начислений платы с расчётом, а также подтверждающие документы. Не получите ответ — обращайтесь в Инспекцию государственного жилищного надзора, прокуратуру или в суд».