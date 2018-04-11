В Петербурге вспомнили забытый способ борьбы с сосульками

Власти Петербурга не раз выступали с проектами ликвидации сосулек, вплоть до самых экстравагантных: так, например, несколько лет назад в городе циркулировала идея о сбивании наледи лазерами. Было предложение организовать электроподогрев кровель или даже использовать нанопокрытия. Но дальше разговоров дело не пошло.

Примечательно, что главной проблемой обледенения крыш и нависания опасных сосулек являются дома в историческом центре Петербурга , которые в XIX веке отапливались печами, чтобы крыши и чердаки оставались холодными и не позволяли формироваться ледяной корке.

В середине прошлого века, когда в городе повсеместно было проведено центральное отопление, большинство старых доходных домов стали обогреваться радиаторами, причем в них применялся так называемый верхний розлив горячей воды. То есть самая горячая вода подавалась на чердак, а уже оттуда по трубам спускалась в квартиры. Изоляция чердачных труб со временем обветшала, что сделало чердаки петербургского центра этакими временными обогревателями крыш. Даже легкий снег, упавший на них, моментально превращается в твердую наледь.

По словам чиновников, уже в следующем сезоне треть потенциально опасных домов перейдут на новую методику. В Санкт-Петербурге свыше 23 тысячи домов. Порядка 13 тысяч из них имеют жесткую кровлю. А потенциально опасны из них — 4853.

— Создание «холодных чердаков» — вовсе не ноу-хау, — подчеркивают в пресс-службе жилищного комитета. — Фонд капительного ремонта многоквартирных домов занимается этим с 2014 года. И те скатные кровли в домах старого фонда, которые уже отремонтированы, от намерзания сосулек сейчас избавлены.

Более того, опыт эксплуатации зданий, прошедших ремонт по этой технологии, показал: если обычные дома приходится чистить от наледи и сосулек 3-4 раза в сезон, то на здания с технологией «холодного чердака» нет нужды подниматься дворникам — даже в период самых обильных снегопадов.

Возникает резонный вопрос: почему же этой технологией не воспользовались раньше?

Как сообщили в пресс-службе жилищного комитета, до конца текущего года капитально отремонтировано будет триста кровель: смена стропил и прочие серьезные работы естественным образом будут сопровождаться и созданием «холодных чердаков» в этих зданиях. Но эксперты говорят: чтобы привести систему верхнего розлива горячей воды в нормальное, не опасное для образования сосулек состояние, вовсе не требуется миллионных вложений, как при капитальном ремонте кровли. Достаточно просто толково изолировать чердачные трубы.

Сейчас эту работу возложили на управляющие компании. Они должны будут устраивать в своих домах «холодные чердаки» за счет средств не капитального, а текущего ремонта. Цена вопроса — на два порядка ниже, она измеряется уже не миллионами, а десятками тысяч рублей.