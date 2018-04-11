Руководители самарских аптек вступили в картельный сговор при закупке лекарств

Арбитражный суд Москвы оставил в силе приговор руководителям двух самарских аптек, участвовавших в картельном сговоре. Об этом сообщили в УФАС по Самарской области.

По словам сотрудников ведомства, аптеки заключили между собой антиконкурентное соглашение, которое привело к искусственному поддержанию цен на торгах. Аукционы на лекарства и медизделия проходили при отсутствии конкурентной борьбы.

Компании приняли участие в более чем 400 торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионах Российской Федерации . Общая сумма закупок превысила 400 миллионов рублей. Все аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта.

ФАС России возбудила дело и признала руководство аптек виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Они с решением суда и предписаниями антимонопольного органа не согласились и обжаловали их в судебном порядке. Однако служители Фемиды отказали заявителю, поддержав позицию ФАС России, — рассказал представитель ведомства.

По материалам ФАС правоохранители возбудили уголовное дело за ограничение конкуренции в отношении должностных лиц аптек.