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Руководители самарских аптек вступили в картельный сговор при закупке лекарств
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Руководители самарских аптек вступили в картельный сговор при закупке лекарств 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Арбитражный суд Москвы оставил в силе приговор руководителям двух самарских аптек, участвовавших в картельном сговоре. Об этом сообщили в УФАС по Самарской области.
По словам сотрудников ведомства, аптеки заключили между собой антиконкурентное соглашение, которое привело к искусственному поддержанию цен на торгах. Аукционы на лекарства и медизделия проходили при отсутствии конкурентной борьбы.
Компании приняли участие в более чем 400 торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионах Российской Федерации. Общая сумма закупок превысила 400 миллионов рублей. Все аукционы завершились с минимальным снижением цены контракта.
ФАС России возбудила дело и признала руководство аптек виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Они с решением суда и предписаниями антимонопольного органа не согласились и обжаловали их в судебном порядке. Однако служители Фемиды отказали заявителю, поддержав позицию ФАС России, — рассказал представитель ведомства.
По материалам ФАС правоохранители возбудили уголовное дело за ограничение конкуренции в отношении должностных лиц аптек.
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