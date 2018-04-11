В Подмосковье могут ввести штраф на нарушение эксплуатации лифтов

Госдуме на рассмотрении находится проект закона, согласно которому предлагается внести изменения в КоАП РФ — они касаются введения штрафов за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов (исключая объекты метрополитена). Об этом сообщила пресс‐служба Мособлдумы.

По словам председателя Комитета Думы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игоря Коханого, необходимость совершенствования законодательства в данной сфере вызвана большим количеством аварий при эксплуатации лифтов. В 2013 году лифты были исключены из категории опасных производственных объектов. При этом статистика несчастных случаев резко возросла — в 2013 году погибли 12 человек, в 2014 году — 14 человек.

С 2015 года Ростехнадзор наделили полномочиями по техническому расследованию аварий на опасных объектах, в том числе по подготовке предложений о мерах по устранению причин аварии и предупреждению возникновения подобных аварий. Количество несчастных случаев, которые привели к гибели людей, вновь начало сокращаться — четыре человека в 2015 году и шесть человек в 2016-м.

Проект закона подразумевает ввести штрафы за нарушение требований, установленных Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов на юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а на должностных лиц от 2 до 5 тысяч рублей.

При этом если будут нарушены отдельные требования Правил, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, то это влечет за собой наложение административных штрафов. На должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 350 тысяч рублей.

Под гражданами понимаются физические лица, которые выполняют работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание упомянутых объектов

— Игорь Коханый.

В 2018 году в Подмосковье планируется провести ремонт около двух тысяч лифтов в 599 многоквартирных домах.