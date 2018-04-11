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В Подмосковье могут ввести штраф на нарушение эксплуатации лифтов
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В Подмосковье могут ввести штраф на нарушение эксплуатации лифтов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Госдуме на рассмотрении находится проект закона, согласно которому предлагается внести изменения в КоАП РФ — они касаются введения штрафов за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов (исключая объекты метрополитена). Об этом сообщила пресс‐служба Мособлдумы.
По словам председателя Комитета Думы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игоря Коханого, необходимость совершенствования законодательства в данной сфере вызвана большим количеством аварий при эксплуатации лифтов. В 2013 году лифты были исключены из категории опасных производственных объектов. При этом статистика несчастных случаев резко возросла — в 2013 году погибли 12 человек, в 2014 году — 14 человек.
С 2015 года Ростехнадзор наделили полномочиями по техническому расследованию аварий на опасных объектах, в том числе по подготовке предложений о мерах по устранению причин аварии и предупреждению возникновения подобных аварий. Количество несчастных случаев, которые привели к гибели людей, вновь начало сокращаться — четыре человека в 2015 году и шесть человек в 2016-м.
Проект закона подразумевает ввести штрафы за нарушение требований, установленных Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов на юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей, а на должностных лиц от 2 до 5 тысяч рублей.
При этом если будут нарушены отдельные требования Правил, создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, то это влечет за собой наложение административных штрафов. На должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 350 тысяч рублей.
Под гражданами понимаются физические лица, которые выполняют работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание упомянутых объектов
— Игорь Коханый.
В 2018 году в Подмосковье планируется провести ремонт около двух тысяч лифтов в 599 многоквартирных домах.
Ранее телеканал «360» сообщил, что два лифта заменили на улице Сверлова, 20 в Балашихе в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.
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