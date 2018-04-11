В Подмосковье могут быть введены штрафы за нарушение эксплуатации лифтов

Штрафы за нарушение эксплуатации лифтов, подъемных платформ для инвалидов и других объектов планируют ввести в Московской области , сообщается на сайте Московской областной думы.

Госдуме на рассмотрении находится проект закона, согласно которому предлагается внести изменения в КоАП России — они касаются введения штрафов за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.

«Необходимость совершенствования законодательства в данной сфере вызвана большим количеством аварий при эксплуатации лифтов», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый

В 2013 году лифты были исключены из категории опасных производственных объектов. Статистика несчастных случаев резко возросла: в 2013 году погибло 12 человек, в 2014 году — 14 человек.

С 2015 года Ростехнадзор наделили полномочиями по техническому расследованию аварий на опасных объектах, в том числе по подготовке предложений о мерах по устранению причин аварии и предупреждению возникновения подобных аварий. Количество несчастных случаев, приведших к гибели людей, вновь начало сокращаться — четыре человека в 2015 году и шесть человек в 2016-м.

Таким образом, проектом закона предлагается ввести штрафы за нарушение требований, установленных правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов: на должностных лиц — от 2-х до 5-и тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

В случае, если нарушены отдельные требования правил, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, то это влечет за собой наложение следующих административных штрафов: на граждан — в размере от 3-х до 5-и тысяч рублей; на должностных лиц — от 20-ти до 30-ти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Коханый пояснил, что под гражданами понимаются физические лица, которые выполняют работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание упомянутых объектов.