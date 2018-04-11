Кейли Куоко снялась в фотосессии для Cosmopolitan (май 2018) 

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко стала героиней майского номера Cosmopolitan — и не только снялась в фотосессии для издания, но и рассказала о своих взглядах на брак, само понятие которого, по откровенному признанию актрисы, надолго разрушил для нее её бывший муж.32-летняя Кейли рассказала, что изначально даже не собиралась замуж за Карла Кука, с которым обручилась в конце 2017 года:
«Я честно думала, что больше не выйду замуж. Мой бывший [экс-теннисист Райан Свитинг, — прим. ред.] уничтожил для меня это слово. В первый раз я вышла замуж за кого-то, кто затем полностью изменился. Человек, с которым я в итоге оказалась, был не тем, с кем я когда-то познакомилась. И это была не моя вина, а его. Я знала, что мне просто нужно быть терпеливой… Мне пришлось пройти через многое, но все это привело меня к Карлу».
попкорнnews