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Кейли Куоко снялась в фотосессии для Cosmopolitan (май 2018)
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Кейли Куоко снялась в фотосессии для Cosmopolitan (май 2018) 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко стала героиней майского номера Cosmopolitan — и не только снялась в фотосессии для издания, но и рассказала о своих взглядах на брак, само понятие которого, по откровенному признанию актрисы, надолго разрушил для нее её бывший муж.32-летняя Кейли рассказала, что изначально даже не собиралась замуж за Карла Кука, с которым обручилась в конце 2017 года:
«Я честно думала, что больше не выйду замуж. Мой бывший [экс-теннисист Райан Свитинг, — прим. ред.] уничтожил для меня это слово. В первый раз я вышла замуж за кого-то, кто затем полностью изменился. Человек, с которым я в итоге оказалась, был не тем, с кем я когда-то познакомилась. И это была не моя вина, а его. Я знала, что мне просто нужно быть терпеливой… Мне пришлось пройти через многое, но все это привело меня к Карлу».
попкорнnews
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