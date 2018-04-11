Грибок до Москвы доведет. Волгоградскую больницу сняли столичные журналисты

Жители посёлка Береславка Калачёвского района Волгоградской области много лет не могут добиться ни от местных, ни от областных чиновников ремонта в участковой больнице, где крыша течёт несколько лет, а стены поражены грибком.

Нескончаемый паводок

По следам от подтёков на потолке и стенах больницы можно безошибочно определить место расположения дыр в крыше. Режим ЧС на случай дождя здесь сохраняется вот уже несколько лет и тазики здесь всегда находятся в боевой готовности. За несколько лет, регулярных протечек часть стен в медицинском учреждении покрылась опасным для здоровья людей грибком. При этом площадь поражения стен и потолков плесенью с каждым годом только увеличивается. По словам местных жителей, они много лет бомбардируют жалобами администрацию Калачёвской ЦРБ, структурным подразделением которой является Береславская участковая больница. Ответы, как правило, сводились к пожеланиям: «Надейтесь и ждите… Денег нет, но вы крепитесь».

Когда народ понял, что ждать наступления лучших времён можно бесконечно, жалобы стали отписывать в вышестоящие инстанции: областной комитет здравоохранения и управление президента РФ по работе с обращениями граждан.

Люди надеялись, что по их жалобам из Волгограда приедут в Береславку чиновники, курирующие сферу здравоохранения, и своими глазами увидят катастрофическое состояние участковой больницы, и деньги на ремонт выделят. Несколько месяцев назад руководитель облздрава и председатель думского комитета по вопросам здравоохранения посетили Калачёвскую ЦРБ, вот только до Береславки так и не доехали. Жители посёлка об этом визите узнали из бравурных телевизионных репортажей, где главврач Олег Кумейко, председатель облздрава в тот период Владимир Шкарин и председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семёнова делились своими позитивными впечатлениями о том, как блестяще решаются в этой ЦРБ все проблемы с ремонтами и оснащением современным оборудованием.

Жительница Береславки Анна Байрашная, отчаявшись добиться результата на местном уровне, направила очередное обращение в приёмную президента РФ и написала письмо на ОТР ( Общественное телевидение России ), где в красках описала, в каких ужасных условиях приходится больным людям восстанавливать своё здоровье.

Первыми на воззвание береславцев о помощи откликнулись московские журналисты.

«Прославились»

Появление в посёлок столичной съёмочной группы из Москвы , по словам жителей Береславки, произвело фурор в Калачёвском районе. Прибытие гостей придало здоровья главе Береславского поселения Владимиру Афанасьеву . За день до этого, сославшись на плохое самочувствие, он отказался отчитываться о проделанной за прошедший год работе перед депутатами сельского совета. Несмотря на выходной день, в Береславку прибыл и главный врач ЦРБ Олег Кумейко в сопровождении своих заместителей.

«Чиновницы из окружения главврача вели себя довольно странно: беспричинно веселились, вставляли реплики, пытаясь осадить представителей жителей Береславки. Всё происходящее в здании больницы они снимали на телефоны. С какой целью? В какой-то момент оператор съёмочной группы не выдержал и начал с сарказмом выговаривать чиновницам, что эта съёмка очень важна для их семейного архива и рекомендована для ежедневного просмотра. Но это их не смутило, как не смутило и то, что оператор в этот момент снимал в стационаре почерневшие от грибка стены, потолок с мокрыми подтёками в палате, плафон в коридоре, по которому стекала вода с крыши, лужи в проходе, ведущем из поликлиники в стационар», — рассказывает жительница Береславки, присутствовавшая на той съёмке, Наталия Заброда.

Главврач на фоне заплесневелых стен рассказал журналистам о существующих проблемах ЦРБ и намерениях их решать. При этом не преминул несколько раз во время своей речи подчеркнуть, что в его ведомстве есть объекты гораздо хуже по состоянию, чем Береславская участковая больница.

Вскоре после визита журналистов, возмутительница чиновничьего покоя жительница Береславки Анна Байрашная на своё обращение в управление президента РФ получила ответ из областного комитета здравоохранения. Заместитель председателя областного комитета здравоохранения Елена Дронова свой ответ построила на отчётах главврача Калачёвской ЦРБ. А из них следует, что в 2014 году в участковой больнице выполнили текущий ремонт мягкой кровли стационара, установили приборы учёта тепловой энергии. В 2015 году провели ремонт инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения. В 2016 году частично выполнены ремонтные работы системы отопления. В 2017 году эта работа продолжилась. Но пациенты участковой больницы не видят результата, для них текущий ремонт и текущая крыша — это одно и тоже реальное положение дел в больнице.

Береславцам чиновники облздрава в очередной раз пообещали, что текущий ремонт продолжится по мере поступления в Калачёвскую ЦРБ финансовых средств.

«Все имеющиеся проблемы прикрываются удобными статистическими цифрами и точечным решением злободневных задач. Главный врач Кумейко вручил мне документ за подписью нашего главы Афанасьева, где нас, жителей, менее 4 тысяч. Но мы знаем, что нас значительно больше. Согласно официального ответа администрации нашего поселения на 1 января 2018 года — население только Береславки — 4740 человек, а еще жители поселков Заря и Пархоменко. А это еще около двух тысяч человек. На встрече Кумейко заявил о том, что наш стационар не выполнил план в прошлом месяце, но категорически не согласился с тем, что больных на койку не прописывали, потому что некому было давать направления: хирург был в отпуске, а терапевт на курсах», — говорит Наталия Заброда.

В Береславке ни для кого не секрет, что в стационаре пользуются большой популярностью среди пожилых людей койки сестринского ухода. В стационаре, по словам местных депутатов, 50 коек. План по ним выполняется практически стопроцентно. Известно, что пенсионеры, желающие находиться под постоянным наблюдением медработников, добровольно жертвуют за медицинскую опеку не менее 5 тысяч рублей в месяц. Жители посчитали, что с этих пожертвований больница получает от 2 до 3 млн рублей в год. На эти средства больницу можно было бы давно капитально отремонтировать, не дожидаясь наступления лучших времён.