США планируют ввести новые санкции против России

«Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Согласно тексту, санкции США вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия», — говорится в материале.

Сергея Скрипаля. Как отмечается, возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции.