США планируют ввести новые санкции против России 

Соединенные Штаты Америки планируют ввести новые санкции в отношении России, соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса, сообщает Газета.ru.
«Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Согласно тексту, санкции США вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия», — говорится в материале.
Как отмечается, возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции.
Четвертого марта в английском городе Солсбери были отравлены 66-летний бывший сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль, обвиненный в РФ в госизмене и работе на британскую разведку MI-6, и его 33-летняя дочь Юлия. Их нашли на скамейке возле торгового комплекса с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Москву, но российская сторона категорически отрицает обвинения и считает данный инцидент провокацией.