Жителей Подмосковья предупредили о рисках при приобретении билетов на ЧМ‑2018

Жителям Подмосковья рассказали, с какими рисками они могут столкнуться при приобретении билетов на чемпионат мира по футболу — 2018, в частности, потребители могут купить билеты по завышенной цене или стать жертвами мошенничества, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Эти риски включают в себя следующее: покупка билетов по цене выше номинальной; риск обнаружения, что билеты, купленные у неавторизованных поставщиков, являются поддельными и/или недействительными; возможность получения билетов на места, отличные от мест, на которые покупались билеты; риск стать жертвой неполучения билетов или мошенничества», — говорится в сообщении.

Для того чтобы упростить процесс покупки билетов для футбольных болельщиков, оргкомитетом созданы два основных источника продажи билетов на чемпионат. Билеты общих категорий можно приобрести только на сайте www.fifa.com/bilet, а начиная с 18 апреля 2018 года — в главных билетных центрах FIFA в России . Пакеты гостеприимства, в которые входят билеты на матчи, можно приобрести только в компании, которая организует сервисы, связанные с гостеприимством (MATCH Hospitality) и у ее официальных торговых агентов.

«Обращаем внимание, что FIFA не разрешает осуществлять перепродажу билетов через неофициальных поставщиков, независимо от того, продается ли только билет или билеты, которые включены в пакет гостеприимства и/или предлагается пакетное туристическое предложение. Обладатели билетов не могут продавать, предлагать билеты к продаже, предлагать билеты на аукционах, перепродавать, передавать в дар, выступать в качестве коммерческого билетного агента другой стороны или любым иным образом передавать билет (ы)», — уточняется в сообщении.

Билеты, которые переданы незаконным путем, автоматически аннулируются, и их обладатель не будет допущен на стадион.

Если потребитель не может использовать все приобретенные им билеты, то лишние могут быть выставлены на перепродажу через официальную платформу FIFA для перепродажи билетов, которая будет доступна по адресу www.fifa.com/bilet в 2018 году перед началом турнира.

«Уважаемые потребители! Если у вас имеется информация о фактах несанкционированной продажи билетов на чемпионат мира по футболу — 2018, а также незаконной реализации продукции с символикой FIFA2018, просим сообщать по телефону горячей линии 8 (498) 684-48-03», — заключается в сообщении.

Калининград, Волгоград, Казань, Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) утвердила список тренировочных баз для размещения команд-участниц ЧМ-2018, согласно которому Подмосковье примет ряд топовых команд.