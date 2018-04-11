На Уралмаше снесли дюжину киосков

На территории Орджоникидзевского района вывезли 11 киосков и 6 будок охранников, которые были установлены незаконно. Работы выполняло «Муниципальное учреждение „Центр организации движения“.

Сообщается, что добровольно выехали только владельцы восьми ларьков и одной будки, а остальных пришлось вывозить с помощью эвакуаторов. Отмечается, что самовольная установка киосков является нарушением и приводит к демонтажу.

»Администрация района продолжит демонтаж нелегальных нестационарных объектов в соответствии с утвержденной «Схемой размещения нестационарных объектов на 2017-2018», — говорится в сообщении администрации города.