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На Уралмаше снесли дюжину киосков
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На Уралмаше снесли дюжину киосков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На территории Орджоникидзевского района вывезли 11 киосков и 6 будок охранников, которые были установлены незаконно. Работы выполняло «Муниципальное учреждение „Центр организации движения“.
Сообщается, что добровольно выехали только владельцы восьми ларьков и одной будки, а остальных пришлось вывозить с помощью эвакуаторов. Отмечается, что самовольная установка киосков является нарушением и приводит к демонтажу.
»Администрация района продолжит демонтаж нелегальных нестационарных объектов в соответствии с утвержденной «Схемой размещения нестационарных объектов на 2017-2018», — говорится в сообщении администрации города.
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