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Дмитрий Медведев: программа расселения аварийного завершится в этом году
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Дмитрий Медведев: программа расселения аварийного завершится в этом году 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Как заявил премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, программа по расселению аварийного жилья в России завершится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Одновременно со строительством нам приходилось решать другие непростые задачи, к примеру, расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года. Эта программа — беспрецедентная по масштабам, она не имеет аналогов, она должна завершиться в ближайшие месяцы. Полностью свой аварийный фонд расселил 71 регион, еще 12 — завершают этот процесс", — сказал Дмитрий Медведев.
Надо заметить, что новые квартиры переехали 678 тысяч человек, расселено 10,5 млн квадратных метров аварийного жилья. Как отметил Медведев, «фактически с нуля был построен целый город» величиной, например, с Барнаул.
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