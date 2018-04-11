Дмитрий Медведев: программа расселения аварийного завершится в этом году

"Одновременно со строительством нам приходилось решать другие непростые задачи, к примеру, расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года. Эта программа — беспрецедентная по масштабам, она не имеет аналогов, она должна завершиться в ближайшие месяцы. Полностью свой аварийный фонд расселил 71 регион, еще 12 — завершают этот процесс", — сказал Дмитрий Медведев.