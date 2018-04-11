Топ самых дорогих публикаций в СМИ: Сколько платят звездам за эксклюзивные фотографии

Ни для кого ни секрет, что звезды зарабатывают деньги практически на всем. Съемки в фильмах, концерты, рекламные кампании… список может быть сколь угодно длинным. В этот же список попадают и их фотографии. Пресса с удовольствием, а может быть и без, но платит знаменитостям за возможность первыми опубликовать снимки самых важных событий, будь то рождение ребенка или свадьба. В этом материале мы расскажем о самых дорогих фотографиях, права на которых выкупали крупные издательства в охоте за эксклюзивом. Топ самых дорогих публикаций в СМИ: Сколько платят звездам за эксклюзивные фотографииХарлоу Уинтер Кейт Мадден — 1 миллион долларов Дочь Николь Ричи и Джоэла Маддена родилась 12 января 2008

года, а её фотографии появились на обложке мартовского номера журнала People. За право обладать

эксклюзивным снимком и первыми опубликовать фото Харлоу редакция People заплатила

Ричи 1 миллион долларов.

Макс Лирон Братман — 1,5 миллиона долларов Также в 2008 году на обложке журнала People, похоже главного охотника за фотографиями звездных младенцев, появилась Кристина Агилера с новорожденным

сыном Максом. Изначально фотографии Макса хотел приобрести журнал OK!, но в итоге за 1,5 миллиона долларов фото были проданы People.

Пакса в 2007 году. Он стал третьим усыновленным ребенком в звездной семье,

после Зафары и Мэддокса. Фотографии Пакса также были куплены журналом People за 2 миллиона долларов.

детей, но и за их свадьбами. Так, журнал OK! Заплатил Еве Лонгории и Тони Паркеру за публикацию фотографии

свадебного торжества на обложке.

Свадьба Дэми Мур и Эштона Катчера — 3 миллиона долларов За черно-белый снимок со свадьбы Дэми Мур и Эштона Катчера,

редакция все того же журнала OK! заплатила звездной паре 3 миллиона долларов.

Шайло Нувель Джоли-Питт — 4 миллиона долларов Продажа прессе фотографий приемного сына Пакса были отнюдь

не первым подобным опытом в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта. В 2006 году

пара продала фотографии своей первой биологической дочери Шайло журналу People за 4 миллиона.

Эмми Марибель Мунис и Максимилиан Девид Мунис — 6 миллионов

долларов Дженнифер Лопес и Марк Энтони продали первые фотографии

близнецов Эмми и Максимилиана журналу People за 6 миллионов долларов.

Нокс Джоли-Питт и Вивьен Джоли-Питт — 13 миллионов долларов За право на публикацию фотографий близнецов Анджелины Джоли

и Брэда Питта борьба между изданиями развернулась задолго до рождения детей.

Эксклюзивные фото на обложке в итоге заполучил журнал People, выплатив Джоли и Питту 13 миллионов долларов.