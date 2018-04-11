В МГУПП прошла конференция, посвященная развитию пищевой промышленности

Московском государственном университете пищевых производств прошла конференция с международным участием «Современное состояние и перспективы развития упаковки в пищевой промышленности».

В конференции приняли участие свыше 28 компаний, большинство из которых выступили со своими докладами. На встрече удалось обсудить различные вопросы от упаковочных материалов, новинок в упаковочном оборудовании, вопросов брендинга, до создания новых упаковочных материалов с барьерными и антимикробными свойствами, упаковок с нанодобавками и т.д.

От МГУПП свои доклады представили:

— Ирина Кирш, профессор кафедры «Пищевая инженерия», д.х.н. с докладом «Основные научные направления МГУПП в области развития упаковочной индустрии»;

— Валентина Машкина, доцент кафедры «Пищевая инженерия», к.т.н. с докладом «Основные направления и темы выпускных квалификационных работ студентов МГУПП по профилю „Технология упаковочного производства на пищевых предприятиях“.