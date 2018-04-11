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В Киргизии громят строящуюся золотоизвлекательную фабрику
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В Киргизии громят строящуюся золотоизвлекательную фабрику 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Киргизии около тысячи человек участвует в погроме строящейся золотоизвлекательной фабрики. Они ворвались на территорию фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» и начали разрушать ограждения, а также подожгли строящиеся хозпостройки, недостроенные дома и имеющуюся технику, сообщает информагентство КирТАГ.
На место проишествия была вызвана пожарная служба, однако из-за блокады дорог пожарные расчёты не могут проехать к месту происшествия. Сюда же стянуты силы милиции, которые восстанавливают порядок и совместно с местными органами власти проводят разъяснительную работу.
Премьер-министр республики Сапар Исаков поручил министерству внутренних дел провести тщательное расследование по факту поджога золотоизвлекательной фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг» в Тогуз-Тороуском районе, сообщила пресс-служба правительства. Премьер отметил недопустимость подобных действий, порчи частной собственности и подчеркнул, что по данному факту должны быть приняты меры в соответствии с законодательством. Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования поручено провести тщательную проверку наличия необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации на строительство золотоизвлекательной фабрики.
В Бишкеке утверждают, что члены правительства и различные комиссии уже неоднократно встречались с местными жителями, протестующими против строительства фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» с китайским капиталом. Специалисты поясняли, что эта компания при переработке золотосодержащих концентратов планирует использовать малотоксичный реагент (заменитель цианида натрия).
Сейчас работы по строительству фабрики приостановлены. Её начали возводить 7 месяцев назад, но местные жители выступают против соседства с экологически опасной фабрикой. По проекту после её запуска золотые и медные концентраты можно будет перерабатывать в Киргизии без вывоза в Казахстан. Фабрика строится на территории комбината «Макмалзолото» Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Стоимость проекта 30 млн долларов, инвестировано уже порядка 10 млн
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