В Киргизии громят строящуюся золотоизвлекательную фабрику

Киргизии около тысячи человек участвует в погроме строящейся золотоизвлекательной фабрики. Они ворвались на территорию фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» и начали разрушать ограждения, а также подожгли строящиеся хозпостройки, недостроенные дома и имеющуюся технику, сообщает информагентство КирТАГ.

На место проишествия была вызвана пожарная служба, однако из-за блокады дорог пожарные расчёты не могут проехать к месту происшествия. Сюда же стянуты силы милиции, которые восстанавливают порядок и совместно с местными органами власти проводят разъяснительную работу.

Премьер-министр республики Сапар Исаков поручил министерству внутренних дел провести тщательное расследование по факту поджога золотоизвлекательной фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг» в Тогуз-Тороуском районе, сообщила пресс-служба правительства. Премьер отметил недопустимость подобных действий, порчи частной собственности и подчеркнул, что по данному факту должны быть приняты меры в соответствии с законодательством. Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования поручено провести тщательную проверку наличия необходимых разрешительных документов и проектно-сметной документации на строительство золотоизвлекательной фабрики.

Бишкеке утверждают, что члены правительства и различные комиссии уже неоднократно встречались с местными жителями, протестующими против строительства фабрики компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» с китайским капиталом. Специалисты поясняли, что эта компания при переработке золотосодержащих концентратов планирует использовать малотоксичный реагент (заменитель цианида натрия).