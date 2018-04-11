В экопарке на Южном Урале заменят уличные фонари

В Магнитогорском Экологическом парке станет гораздо светлее, но при этом новое оборудование будет потреблять гораздо меньше электроэнергии. Сейчас на территории парка уже начали заменять старые ртутные уличные фонари на светодиоидные. Согласно энергосервисному контракту и с помощью подрядчика АО «Ростелеком» здесь установят 140 новых светильников. В целом в Магнитогорске на замену ртутным придут 4 777 светодиоидных фонарей, которыми осветят улицы и скверы города.

— На сегодняшний день уже проведена замена 3 768 ламп. В Экопарке подрядчик должен завершить установку до 30 апреля, — комментирует заместитель главного инженера муниципального предприятия «Маггортранс» Олег Худанов. — По сравнению с ртутными светильниками экономия светодиодных составит 72%. Гарантия на неисправности действует до 2027 года. Также если фонарь выйдет из строя, подрядчик обязан его заменить в течение двух суток.

Помимо монтажа нового освещения в Экологическом парке провели санитарную обрезку: убрали старые деревья и подровняли разросшиеся кусты.