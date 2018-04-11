Дом, где разбиваются мечты

Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает проверять качество жилья, которое предоставляют выпускникам детских домов. Инспекции показывают, что порой жалобы жильцов на многочисленные недоделки вполне обоснованны. В одном из прошлых номеров «Советская Сибирь» рассказала, как обстоят дела в Болотном (статья «Сиротский дом», № 13 от 28 марта). Как выяснилось, там строители выполнили свою работу хорошо, но нерадивые жильцы довели квартиры до катастрофического состояния. А вот в доме на улице Мира, 25, в Колывани картина обратная: большинство его жителей попросту разбежались, а те, что остались, изо всех сил стараются поддержать свое жилье в нормальном виде. Мечты о прекрасной жизни пошли прахом.

Большинство сбежали, остальные выживают

— Этот дом был сдан в эксплуатацию в конце 2012 года, заселен в 2013-м, — рассказывает заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова . — Здесь 24 квартиры, 18 из которых были предоставлены детям-сиротам. На сегодняшний день они проживают в семи квартирах, 11 квартир пустуют, и еще в трех живут квартиранты. Жалобы на качество жилья стали поступать два года назад. Специалисты министерства посетили этот объект в 2016 году. Претензии подтвердились, было выписано представление об устранении обнаруженных недостатков. Застройщик недочеты устранил, но не в той мере, как предполагалось. Жалобы стали поступать вновь.

В 2017-м представители министерства снова посетили злосчастный дом, причем вместе со специалистами Госстройнадзора. Тогда был выявлен целый ряд серьезных нарушений, допущенных при строительстве: недостаточное утепление наружных стен, отсутствие огнезащиты деревянных конструкций, неправильный монтаж системы водоснабжения, отсутствие вентиляции и так далее. Но застройщик, ООО «СтройТайм», устранять их отказался. Анастасия Спиридонова получила квартиру в 2013 году. По словам девушки, когда она въезжала в новый дом, в прихожей стояла лужа воды. Линолеум положили прямо на бетон, без всякого утепления, хотя это первый этаж. По стенам пошел грибок, появились трещины. Зимой в квартире жутко холодно: температура опускается до 13 градусов, углы промерзают, из окон дует. Недавно Настя сделала ремонт: обработала стены от грибка, поменяла обои. Но девушка сомневается, надолго ли?

Кто же виноват?

А здесь живет семья с двумя детьми. Им повезло еще меньше, так как их квартира на первом этаже угловая. В помещении затхлый запах — вентиляция практически не работает, не спасает и постоянное проветривание. По причине повышенной влажности обои не держатся на стенах, хоть гвоздями их прибивай. В углах буйствует неубиваемый грибок: после обработки стен специальным средством он быстро вырастает вновь. А ведь здесь живут дети, и они всем этим дышат!

Жильцы дома постоянно жалуются во все инстанции, но толку нет. И в администрации района им помочь не могут: застройщик на контакт не идет. Хотя по закону он обязан устранять собственные недоделки, ведь дом пять лет находится на гарантии. Более того, строители обвиняют жильцов в том, что те, мол, сами виноваты — неправильно эксплуатируют жилье.

Все решит суд — Письма от застройщика, что все приведено в надлежащее состояние, мягко говоря, неубедительны. Мы все видели собственными глазами, — отмечает временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов , посетивший проблемный дом в Колывани. — После неоднократных предписаний администрация Колыванского района была вынуждена подать на застройщика в суд. Заседание должно состояться 11 апреля. Посмотрим, какое решение он примет. Но очень показательно поведение застройщика. Мы приглашали его приехать сюда, посмотреть. Возможно, что-то удалось бы решить. Сначала представители компании выразили согласие, но потом категорически отказались. Мы очень надеемся на взвешенное решение суда, но оставляем за собой право обратиться в следственные органы и прокуратуру . Кроме того, хочу подчеркнуть, что лица из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение бесплатной юридической помощи по вопросам защиты жилищных прав. В перечень юристов, предоставляющих эту услугу на территории региона, вошел 181 адвокат. С подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года