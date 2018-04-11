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Три поликлиники в СВАО введут в эксплуатацию до конца года
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Три поликлиники в СВАО введут в эксплуатацию до конца года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Строительство трех поликлиник завершается на северо-востоке столице. Об этом сообщает пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Как рассказал глава комитета Олег Антосенко, до конца 2018 года в СВАО планируют ввести в эксплуатацию три новых поликлиники. В их числе − детско-взрослая поликлиника на Ленской улице на 750 посещений в смену, детская поликлиника №71 на улице Академика Комарова, а также пристройка к детской поликлинике №99 на улице Касаткина. Две последние рассчитаны на 320 посещений в смену, уточнил Антосенко.
Как пояснили в Мосгосстройнадзоре, в настоящее время специалисты занимаются отделкой помещений, прокладкой инженерных коммуникаций, а также проводят фасадные работы. В смену три поликлиники смогут принимать в общей сложности 890 детей и 500 взрослых.
По информации комитета, новые столичные поликлиники получат современное диагностическое оборудование, что повысит качество медицинских услуг, а также сделает медицинскую помощь более доступной. Отмечается, что поликлиники строят на средства городского бюджета.
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