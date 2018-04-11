Трамп обваливает рубль и загоняет мир в рецессию

Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий полный запрет для американцев на любые операции с российским госдолгом. По сути, речь идет о новом пакете финансовых санкций против РФ в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Текст акта «О солидарности с Великобританией против нарушений России» размещен в единой базе документов Палаты представителей.

Авторы документа — демократ Хоакин Кастро (штат Техас) и республиканец Майкл Тернер (штат Огайо) — предлагают «запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций».

Документ также предлагает ужесточить санкции против российских госбанков, заблокировав любые операции с их участием, а также сделки с их активами на территории США . В законопроекте говорится, что глава Белого дома обязан ввести санкции в случае его принятия.

Неизвестно, имеет ли «акт» поддержку администрации Трампа, однако он уже привел к росту напряженности на рынке. По мнению экспертов, это связано с тем, что доля нерезидентов в гособлигациях РФ на сегодня составляет 30–40%.

Аналитики уже подсчитали: даже если половина иностранных владельцев будут выходить из ОФЗ, это потребует от Банка России продажи и конвертации около $18 млрд Такие действия, с учетом подключения к распродаже рублевых активов так называемых локальных инвесторов, могут привести к ослаблению рубля примерно на 30%.

Насколько вероятен такой сценарий — вопрос пока открытый. 6 февраля министр финансов США Стивен Мнучин , выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей заявил, что США не намерены вводить санкции против российского госдолга. «Мы введем точечные санкции в отношении „плохих“ личностей и компаний вместо санкций к госдолгу», — отметил министр.

Ранее Минфин США в своем докладе предупредил о негативных последствиях санкций против госдолга РФ. По мнению ведомства, от таких ограничений могут пострадать не только российская экономика, но и глобальные финансовые рынки.

Инвесторы тогда посчитали, что в администрации Трампа вообще исключают санкции против российского госдолга из инструментов давления на Москву . Однако замсекретаря Минфина США по международным вопросам Дэвид Мэлпасс заверил, что такая возможность все еще рассматривается.

Пойдут ли США на запрет операций с госдолгом РФ, что теперь будет с курсом рубля?

— Законопроект о запрете операций с госдолгом РФ был внесен в Конгресс еще 5 апреля, но привлек к себе внимание лишь несколько дней спустя, в контексте новых санкций и последующих рыночных событий, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников . — С вечера 10 апреля сюжет с госдолгом начал активно отыгрываться рынками — это видно по курсу рубля, который утром 11 апреля снова улетел вниз.

Игроки анализирует, что может произойти дальше. И здесь, я считаю, большую роль играет заключение Минфина США о нецелесообразности запрета операций с госдолгом РФ в силу негативных вторичных эффектов для глобальных рынков, рынков стран-партнеров США, а также для американских инвесторов. И это действительно так — сейчас, напомню, доля всех нерезидентов в ОФЗ составляет примерно 40%.

Сразу оговорюсь: предлагаемая конгрессменами поправка не распространяется на уже выпущенные долговые бумаги РФ — только на ценные бумаги, которые будут выпущены через 180 дней после введения санкций, то есть, после 6 апреля. Тем не менее, рынки восприняли такую перспективу негативно.

«СП»: — Что означает такое решение для курса рубля?

— По разным оценкам, это приведет к девальвации российской валюты на 20-30%. Это означает существенный удар по валютному курсу, резкое повышение доходности наших долговых бумаг, и резкий их провал по текущей цене.

«СП»: — А что это значит для мировых рынков?

— В таких условиях инвесторы в ОФЗ значительно потеряют. Более того, резкий скачок в доходности суверенных бондов — а законопроект предполагает включение в «черный список» еще и бумаг системообразующих российских банков, — в сочетании с обесценением рубля, приведет к мощному импульсу турбулентности. Эта турбулентность обязательно перейдет на другие рынки — сначала развивающихся экономик, а потом и на глобальное финансовое хозяйство в целом.

Нельзя не понимать, что это серьезный толчок к ухудшению ситуации на глобальных рынках, которые и без того находятся в некомфортном состоянии.

В итоге, запрет на операции с госдолгом РФ может стать камушком, который вызовет лавину — обрушит нынешний финансовый «навес» на мировых рынках. Раз так, подобная мера в любом случае требует оценки как триггер, как спусковой крючок крупного негативного процесса.

Через квартал такой процесс, вкупе с развернувшейся торговой войной США с Китаем , способен затолкать мировую экономику в рецессию.

«СП»: — Насколько быстро может это произойти?

— Глобальная рецессия может наступить в первом-втором квартале 2019 года, или даже в четвертом квартале 2018-го. Поэтому сейчас у Минфина США и игроков на рынке время повышенной нервозности. Все понимают, что и без эпизода с госдолгом РФ для мировой финансовой системы есть достаточно рисков, которые могут реализоваться. Зачем, спрашивается, усугублять ситуацию?!

Поэтому позиция Минфина США двоякая. С одной стороны, сугубо жесткий анализ показывает, что запрет на операции с госдолгом РФ нецелесообразен. С другой, американские денежные власти обязаны в публичных выступлениях — в силу политкорректности — не оспаривать намеки и решения, которые могут исходить от президента США.

«СП»: — Как в итоге будут развиваться события?

— Законопроект еще должны одобрить обе палаты американского Конгресса, а это долгий путь. Весьма вероятно, «акт» в ходе обсуждения будет притоплен. Но сегодня он де-факто используется как инструмент тестирования: как прореагирует на него российский рынок, какой будет реакция международных инвесторов? В целом, «акт» можно рассматривать как элемент политико-дипломатического давления на Россию. Нам как бы говорят: вот что будет, если вы будете вести себя не так, как мы хотим.

Да, пока угроза санкций против госдолга РФ сохраняется, и продолжает давить рынки наравне с другими факторами. Но на мой взгляд, есть значительная вероятность, что здравый смысл свое возьмет, и это решение Вашингтоном не будет принято.

Кроме того, надо понимать: фундаментальных показателей к тому, чтобы рубль провалился, — кроме санкционной составляющей, — сегодня просто нет. Цена на нефть находится в сверхкомфортной для нас зоне — в районе $69-70 за баррель, торговый профицит за первый квартал вырос, а отток капитала год к году сократился.

Это значит, если рынок позитивно оценит предложения правительства РФ по стабилизации ситуации, стабилизируется и курс российской валюты.

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