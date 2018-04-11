Трамп обваливает рубль и загоняет мир в рецессию 

В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий полный запрет для американцев на любые операции с российским госдолгом. По сути, речь идет о новом пакете финансовых санкций против РФ в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Текст акта «О солидарности с Великобританией против нарушений России» размещен в единой базе документов Палаты представителей.
Авторы документа — демократ Хоакин Кастро (штат Техас) и республиканец Майкл Тернер (штат Огайо) — предлагают «запретить американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций».
Согласно «акту», санкции коснутся долговых бумаг, выпущенных Минфином РФ, Центробанком и Фондом национального благосостояния РФ, которые имеют срок обращения больше 14 дней. Кроме того, в «черный список» попадут облигации государственных «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Банка Москвы», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка» и ВЭБ, которые приравниваются к суверенному долгу.
Документ также предлагает ужесточить санкции против российских госбанков, заблокировав любые операции с их участием, а также сделки с их активами на территории США. В законопроекте говорится, что глава Белого дома обязан ввести санкции в случае его принятия.
Неизвестно, имеет ли «акт» поддержку администрации Трампа, однако он уже привел к росту напряженности на рынке. По мнению экспертов, это связано с тем, что доля нерезидентов в гособлигациях РФ на сегодня составляет 30–40%.
Аналитики уже подсчитали: даже если половина иностранных владельцев будут выходить из ОФЗ, это потребует от Банка России продажи и конвертации около $18 млрд Такие действия, с учетом подключения к распродаже рублевых активов так называемых локальных инвесторов, могут привести к ослаблению рубля примерно на 30%.
Насколько вероятен такой сценарий — вопрос пока открытый. 6 февраля министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей заявил, что США не намерены вводить санкции против российского госдолга. «Мы введем точечные санкции в отношении „плохих“ личностей и компаний вместо санкций к госдолгу», — отметил министр.
Ранее Минфин США в своем докладе предупредил о негативных последствиях санкций против госдолга РФ. По мнению ведомства, от таких ограничений могут пострадать не только российская экономика, но и глобальные финансовые рынки.
Инвесторы тогда посчитали, что в администрации Трампа вообще исключают санкции против российского госдолга из инструментов давления на Москву. Однако замсекретаря Минфина США по международным вопросам Дэвид Мэлпасс заверил, что такая возможность все еще рассматривается.
Пойдут ли США на запрет операций с госдолгом РФ, что теперь будет с курсом рубля?
— Законопроект о запрете операций с госдолгом РФ был внесен в Конгресс еще 5 апреля, но привлек к себе внимание лишь несколько дней спустя, в контексте новых санкций и последующих рыночных событий, — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — С вечера 10 апреля сюжет с госдолгом начал активно отыгрываться рынками — это видно по курсу рубля, который утром 11 апреля снова улетел вниз.
Игроки анализирует, что может произойти дальше. И здесь, я считаю, большую роль играет заключение Минфина США о нецелесообразности запрета операций с госдолгом РФ в силу негативных вторичных эффектов для глобальных рынков, рынков стран-партнеров США, а также для американских инвесторов. И это действительно так — сейчас, напомню, доля всех нерезидентов в ОФЗ составляет примерно 40%.
Сразу оговорюсь: предлагаемая конгрессменами поправка не распространяется на уже выпущенные долговые бумаги РФ — только на ценные бумаги, которые будут выпущены через 180 дней после введения санкций, то есть, после 6 апреля. Тем не менее, рынки восприняли такую перспективу негативно.
«СП»: — Что означает такое решение для курса рубля?
— По разным оценкам, это приведет к девальвации российской валюты на 20-30%. Это означает существенный удар по валютному курсу, резкое повышение доходности наших долговых бумаг, и резкий их провал по текущей цене.
«СП»: — А что это значит для мировых рынков?
— В таких условиях инвесторы в ОФЗ значительно потеряют. Более того, резкий скачок в доходности суверенных бондов — а законопроект предполагает включение в «черный список» еще и бумаг системообразующих российских банков, — в сочетании с обесценением рубля, приведет к мощному импульсу турбулентности. Эта турбулентность обязательно перейдет на другие рынки — сначала развивающихся экономик, а потом и на глобальное финансовое хозяйство в целом.
Нельзя не понимать, что это серьезный толчок к ухудшению ситуации на глобальных рынках, которые и без того находятся в некомфортном состоянии.
В итоге, запрет на операции с госдолгом РФ может стать камушком, который вызовет лавину — обрушит нынешний финансовый «навес» на мировых рынках. Раз так, подобная мера в любом случае требует оценки как триггер, как спусковой крючок крупного негативного процесса.
Через квартал такой процесс, вкупе с развернувшейся торговой войной США с Китаем, способен затолкать мировую экономику в рецессию.
«СП»: — Насколько быстро может это произойти?
— Глобальная рецессия может наступить в первом-втором квартале 2019 года, или даже в четвертом квартале 2018-го. Поэтому сейчас у Минфина США и игроков на рынке время повышенной нервозности. Все понимают, что и без эпизода с госдолгом РФ для мировой финансовой системы есть достаточно рисков, которые могут реализоваться. Зачем, спрашивается, усугублять ситуацию?!
Поэтому позиция Минфина США двоякая. С одной стороны, сугубо жесткий анализ показывает, что запрет на операции с госдолгом РФ нецелесообразен. С другой, американские денежные власти обязаны в публичных выступлениях — в силу политкорректности — не оспаривать намеки и решения, которые могут исходить от президента США.
«СП»: — Как в итоге будут развиваться события?
— Законопроект еще должны одобрить обе палаты американского Конгресса, а это долгий путь. Весьма вероятно, «акт» в ходе обсуждения будет притоплен. Но сегодня он де-факто используется как инструмент тестирования: как прореагирует на него российский рынок, какой будет реакция международных инвесторов? В целом, «акт» можно рассматривать как элемент политико-дипломатического давления на Россию. Нам как бы говорят: вот что будет, если вы будете вести себя не так, как мы хотим.
Да, пока угроза санкций против госдолга РФ сохраняется, и продолжает давить рынки наравне с другими факторами. Но на мой взгляд, есть значительная вероятность, что здравый смысл свое возьмет, и это решение Вашингтоном не будет принято.
Кроме того, надо понимать: фундаментальных показателей к тому, чтобы рубль провалился, — кроме санкционной составляющей, — сегодня просто нет. Цена на нефть находится в сверхкомфортной для нас зоне — в районе $69-70 за баррель, торговый профицит за первый квартал вырос, а отток капитала год к году сократился.
Это значит, если рынок позитивно оценит предложения правительства РФ по стабилизации ситуации, стабилизируется и курс российской валюты.
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