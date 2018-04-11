В Новосибирске определили дату общегородского субботника

Общегородской субботник состоится в Новосибирске в следующую субботу, 21 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть , об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр постановил создать рабочую группу по подготовке и проведению общегородского санитарного дня. Подготовкой к субботнику поручено заняться и администрациям районов города. В «оргкомитет» войдет и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, которому дано задание обеспечить своевременный сбор и вывоз остатков опавших листьев, песко-соляной смеси, мусора, брошенных предметов и других отходов для последующих утилизации.

Уборку на придворовых территориях многоэтажек проконтролирует департамент энергетики и ЖКХ.

Принять участие в весеннем общегородском субботнике и очистить город от накопившегося за зиму мусора городские власти приглашают руководителей и коллективы организаций, воинских частей, жителей города Новосибирска.