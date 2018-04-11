Ещё
Вешняковцы уже могут отдохнуть в летнем кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Вешняковцы уже могут отдохнуть в летнем кафе 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В апреле по традиции открываются летние веранды при столичных кафе. Вполне естественно, что когда тепло, душным заведениям посетители предприятий общественного питания предпочитают посиделки на свежем воздухе.
Подготовка к установке веранд велась с середины марта. Всего в этом весенне-летнем сезоне в столице для горожан будут работать 2 575 летних кафе. Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Сергей Шогуров объяснил представителям средств массовой информации, что наш город предоставляет земельные участки под летние кафе на бесплатной основе, однако при этом специальной схемой регламентируется площадь помещения и его расположение. Данная схема согласуется, в том числе, депутатами Совета депутатов. Сотрудники Госинспекции будут контролировать, чтобы собственники не нарушали установленные требования.
В Вешняках летнее кафе находится по адресу: ул. Вешняковская, д. 22А. Это ООО «Макдоналдс». Оно будет открыто для жителей до 1 ноября.
Источник фото
Управа района Вешняки: последние новости
На Реутовской улице приведен в порядок короб щитового оборудования Педагоги МГОДШИ "Кусково" приняли участие в методических чтениях Вешняковцев приглашают на экскурсии в Экошколу «Кусково»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7668
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии254
Медведев анонсировал отставку правительства211
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»217
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение