Вешняковцы уже могут отдохнуть в летнем кафе

В апреле по традиции открываются летние веранды при столичных кафе. Вполне естественно, что когда тепло, душным заведениям посетители предприятий общественного питания предпочитают посиделки на свежем воздухе. Подготовка к установке веранд велась с середины марта. Всего в этом весенне-летнем сезоне в столице для горожан будут работать 2 575 летних кафе. Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Сергей Шогуров объяснил представителям средств массовой информации, что наш город предоставляет земельные участки под летние кафе на бесплатной основе, однако при этом специальной схемой регламентируется площадь помещения и его расположение. Данная схема согласуется, в том числе, депутатами Совета депутатов. Сотрудники Госинспекции будут контролировать, чтобы собственники не нарушали установленные требования. В Вешняках летнее кафе находится по адресу: ул. Вешняковская, д. 22А. Это ООО «Макдоналдс» . Оно будет открыто для жителей до 1 ноября. Источник фото