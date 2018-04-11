Кремль надеется, что США не станут совершать дестабилизирующих шагов в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что руководство страны рассчитывает на благоразумное поведение стран западной коалиции в Сирии и надеется, что они не совершат действий, которые привели бы к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. "Я не хотел бы вступать каким-то образом в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесен такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые никем в реальности не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе", — приводит его слова РИА Новости Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Всего на борту кораблей находится около 6,5 тысячи военнослужащих. Цели и задачи похода пока не оглашаются. Отмечается, что в состав группы, в частности, входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут». Напомним, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в самое ближайшее время отреагирует на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Позднее, стало известно, что американский лидер отметил визит в Перу , чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире. В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что Россия неоднократно предупреждала США о возможных тяжелых последствиях атаки американских вооруженных сил по Сирии. Новости Сирии: В США рассказали, чем будут воевать Россия и США в случае прямого столкновения в Сирии