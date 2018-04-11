УФСИН Архангельской области просит помочь в розыске осужденных, сбежавших из колонии в Талагах

Побег из колонии-поселения № 3 двух осужденных обнаружила дежурная служба вечером 9 апреля. Поиски преступников продолжаются вторые сутки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Оба сбежавших отбывали сроки за кражу. 19-летний уроженец Плесецкого района Артур Балецкий приговорен к 2 годам в колонии-поселении. Рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. На переносице имеется небольшой шрам. Был одет в темную куртку, на ногах красные кроссовки.

20-летний Андрей Кедрин уроженец Онеги , приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые. Особых примет нет. Был одет в кожаную куртку темного цвета.

За побег молодым людям суд может добавить срок до пяти лет и поменять вид режима.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет найти сбежавших, просят позвонить в отдел розыска УФСИН по Архангельской области по телефону 8 (8182) 28-65-52, в дежурную часть по телефону 8 (8182) 28-61-49 или в ближайшее отделение полиции.