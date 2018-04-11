Ещё
УФСИН Архангельской области просит помочь в розыске осужденных, сбежавших из колонии в Талагах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

УФСИН Архангельской области просит помочь в розыске осужденных, сбежавших из колонии в Талагах 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Побег из колонии-поселения № 3 двух осужденных обнаружила дежурная служба вечером 9 апреля. Поиски преступников продолжаются вторые сутки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.
Оба сбежавших отбывали сроки за кражу. 19-летний уроженец Плесецкого района Артур Балецкий приговорен к 2 годам в колонии-поселении. Рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые. На переносице имеется небольшой шрам. Был одет в темную куртку, на ногах красные кроссовки.
20-летний Андрей Кедрин уроженец Онеги, приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Рост — 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые. Особых примет нет. Был одет в кожаную куртку темного цвета.
За побег молодым людям суд может добавить срок до пяти лет и поменять вид режима.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет найти сбежавших, просят позвонить в отдел розыска УФСИН по Архангельской области по телефону 8 (8182) 28-65-52, в дежурную часть по телефону 8 (8182) 28-61-49 или в ближайшее отделение полиции.
29.ru: последние новости
«Тотальный диктант — 2018» в Поморье расширит свою географию Стройка «окно в окно» и коммунальный коллапс: жители Предмостья объявили бунт против стройки «Постоим еще неделю»: в Архангельске проверили прочность пешеходных переправ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7668
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии254
Медведев анонсировал отставку правительства211
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»217
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение