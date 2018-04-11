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Модуль «Наука» готов к отправке на МКС
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Модуль «Наука» готов к отправке на МКС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для МКС достроен, до конца года его отправят на космодром Байконур, сообщил глава Центра им. Хруничева Алексей Варочко.
«Он уже доделан. Наша задача поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции. РКК «Энергия» модуль пока не приняла, ее специалисты работают вместе с нами. Идет процесс оформления документации», — передает РИА «Новости» слова Варочко.
Напомним, в августе 2015 года РКК «Энергия» опровергла срыв сроков запуска модуля «Наука» на МКС, намеченный на 2017 год.
На старте проекта предполагалось, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» для российского сегмента, который начал создавать в 1995 году на собственные средства Космический центр имени Хруничева, будет запущен в 2007 году, однако запуск неоднократно откладывался по разным причинам.
В апреле 2017 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС), запланированный на конец 2017 года, могут отменить, так как «в топливных баках модуля вновь обнаружено загрязнение, от которого все эти годы пытались избавиться специалисты».
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