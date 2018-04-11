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В Измайлово состоится мероприятие «Мы — дети Галактики»
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В Измайлово состоится мероприятие «Мы — дети Галактики» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В районной библиотеке №82 18 апреля пройдет познавательное, развивающее мероприятие, посвященное Всемирному дню авиации и космонавтики.
В ходе программы «Мы — дети Галактики» школьники побывают на книжной выставке, где будут представлены книги о космосе. Под космическую музыку ансамбля «Space» они отправятся в увлекательное путешествие и услышат легенду о Дедале и Икаре, ознакомятся с историей космонавтики. Узнают о первых животных на орбите, о состоянии невесомости, о первооткрывателях космоса — Ю. Гагарине, В. Терешковой, А. Леонове.
Помимо этого «Звездочет» познакомит с планетами Солнечной системы. Затем все вместе составят «Космический словарик», отгадают загадки, примут участие в Параде планет.
Мероприятие состоится в 12:45 по адресу: 4-я Парковая, д. 12, корп. 1.
Вход свободный.
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