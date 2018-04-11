Поисковики из Измайлово и Северной Осетии наметили совместные планы

Представители поискового отряда «Застава св. Ильи Муромца» встретились с руководителем отделения «Поисковое движение России» по Республике Северная Осетия Аланом Бахтиным.

Поисковики из Измайлова в начале апреля приняли у себя руководителя отделения «Поисковое движение России» по Республике Северная Осетия Алана Бахтина. Встреча прошла в музее «Неизвестный солдат», который расположен на улице 7-я Парковая, 24А.

В ходе встречи были намечены совместные планы работы на 2018-2019 годы, во время которой продолжатся мероприятия по увековечению памяти погибших солдат, защищавших Отечество в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что поисковый отряд «Застава св. Ильи Муромца» занимается поиском пропавших солдат, активно участвует в ветеранском движении страны, проводит патриотическую работу среди молодежи.