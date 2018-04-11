В СКФО в 2017 году выявили около 10 тыс. наркопреступлений

"Всего на территории округа в прошлом году выявлено почти 10 тыс. наркопреступлений, рост составил 20%", — сказал Патрушев в ходе совещания в Черкесске, посвященного вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО.

"Из незаконного оборота изъято более 600 кг наркотических средств и психотропных веществ", — добавил секретарь СБ.

В целом в СКФО осуществлены меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия в работе по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отметил Патрушев.