В СКФО в 2017 году выявили около 10 тыс. наркопреступлений 

ЧЕРКЕССК, 11 апреля. /ТАСС/. Почти 10 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Всего на территории округа в прошлом году выявлено почти 10 тыс. наркопреступлений, рост составил 20%", — сказал Патрушев в ходе совещания в Черкесске, посвященного вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО.
"Из незаконного оборота изъято более 600 кг наркотических средств и психотропных веществ", — добавил секретарь СБ.
В целом в СКФО осуществлены меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия в работе по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отметил Патрушев.