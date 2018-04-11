На Борисовских прудах проведут ремонт асфальтового покрытия

Территорию вдоль улицы Борисовские пруды благоустроят к концу лета. Московский бюджет выделит на работы более одного миллиона рублей.

Так, благоустройство коснется дворовой территории 1 корпуса дома 6 по Борисовским прудам. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Согласно материалам, опубликованным на сайте, планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия проездов на дворовой территориии, отреставрировать детскую площадку с устройством искусственного газона и установкой садового бортового камня. Кроме того, проведут окраску металлических поверхностей эмалями и установят стальные водогазопроводные трубы.

Ожидается, что работы завершат к 25 августа. О других проектах по благоустройству в районе Братеево читайте в материалах нашей газеты.