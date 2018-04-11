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Киев рассказал, какой объем транзита газа «устроит Украину»
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Киев рассказал, какой объем транзита газа «устроит Украину» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 миллиардов кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, заявил в среду журналистам глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.
Накануне председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — приводит слова Насалика украинское агентство "Укринформ".
По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа Украиной. "Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров", — заявил Насалик.
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