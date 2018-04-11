Замечания жителей по ремонту моста на станции Бутово учтены

Как уже знают жители Южного Бутово, в декабре 2017 года была закончена реконструкция железнодорожного моста на станции «Бутово».

Чтобы удостовериться в качестве выполненных работ, в феврале 2018 года, депутат Московской городской Думы Людмила Гусева вместе с активом жителей осмотрели мост, прошли по сходам и сразу выявились неудобства и определенные нарушения — ряд сходов не был оборудован пандусами, электропровода крепились к железным перилам проволокой, а кассовый павильон располагался практически вплотную к лестничному сходу. Все эти недостатки вызвали справедливое недовольство граждан пользующихся мостом.

Сразу после проверки, депутат направила в ОАО «РЖД» письмо с просьбой об устранении недостатков. В марте начальник Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Старовойтов М. М. проинформировал депутата о сроках по устранению замечаний. В результате, в марте были установлены металлические направляющие для колясок и тележек на лестничном сходе № 5 выполнен перенос кабеля, прикрепленного к перильному ограждению пешеходного моста. Перенос кассового павильона от лестничного схода № 2 будет выполнен во 2 квартале 2018 года.

До полного устранения замечаний, вопрос будет находиться на контроле у депутата, поскольку самым важным аргументом является комфорт и безопасность пешеходов.

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