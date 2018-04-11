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В Сормове на улице Культуры в снегопад моют бордюры (ФОТО)
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В Сормове на улице Культуры в снегопад моют бордюры (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В среду, 11 апреля, несмотря на выпавший снег, на улице Культуры в Сормовсоком районе дорожные рабочие моют бордюры. Удивленные нижегородцы рассказали об этом в соцсети, сопроводив сообщение показательной фотографией.
На снимке видно, как работник коммунальной службы поливает тротуар при помощи шланга поливо-моечной машины. Действие разворачивается на проезжей части между остановками общественного транспорта «Никиты Рыбакова» и «Культуры».
Ранее сообщалось, что у ям на нижегородских дорогах появятся имена в честь нерадивых подрядчиков.
Фото: vk.com
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