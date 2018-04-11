В Сормове на улице Культуры в снегопад моют бордюры (ФОТО)

В среду, 11 апреля, несмотря на выпавший снег, на улице Культуры в Сормовсоком районе дорожные рабочие моют бордюры. Удивленные нижегородцы рассказали об этом в соцсети, сопроводив сообщение показательной фотографией.

На снимке видно, как работник коммунальной службы поливает тротуар при помощи шланга поливо-моечной машины. Действие разворачивается на проезжей части между остановками общественного транспорта «Никиты Рыбакова» и «Культуры».

Ранее сообщалось, что у ям на нижегородских дорогах появятся имена в честь нерадивых подрядчиков.

Фото: vk.com