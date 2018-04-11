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В Ростове пройдут «царские дни» в память о расстреле Николая II
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Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

В Ростове пройдут «царские дни» в память о расстреле Николая II 

Деловое сообщество 1 час назад
18 июля в Ростове-на-Дону состоятся «царские дни» в связи с вековым юбилеем со дня трагедии — расстрела Николая II и всей его семьи. Об этом рассказал глава донской митрополии Меркурий.
«Убийство царской семьи во многом определило путь развития России и дает повод задуматься о том, что это было — расправа над императором, крушение династии, выбор политического пути, месть, убийство или несправедливость», — подчеркнул он.
В ходе проведения в южной столице «царских дней» состоится Божественная литургия. Не исключено также и проведение ночной литургии в Иверском женском монастыре, который находится рядом с Северным жилым массивом.
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