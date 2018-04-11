В Ростове пройдут «царские дни» в память о расстреле Николая II

18 июля в Ростове-на-Дону состоятся «царские дни» в связи с вековым юбилеем со дня трагедии — расстрела Николая II и всей его семьи. Об этом рассказал глава донской митрополии Меркурий.

«Убийство царской семьи во многом определило путь развития России и дает повод задуматься о том, что это было — расправа над императором, крушение династии, выбор политического пути, месть, убийство или несправедливость», — подчеркнул он.

В ходе проведения в южной столице «царских дней» состоится Божественная литургия. Не исключено также и проведение ночной литургии в Иверском женском монастыре, который находится рядом с Северным жилым массивом.