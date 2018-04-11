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СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» решили снова сотрудничать
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СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» решили снова сотрудничать 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Компании обсуждают условия поставок голубого топлива в Европу через территорию Украины после 2019 года
«Газпром» и НАК «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового транзитного контракта о поставках газа в Европу через украинскую территорию после 2019 года. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости».
По данным издания, речь идет не о пересмотре условий договора, действующего до конца 2019 года, а об условиях транзитного контракта с 2020 года.
Тему продолжения поставок голубого топлива после 2019 года представители обеих компаний обсуждали еще несколько недель назад, рассказал собеседник газеты. Переговоры находятся на начальной стадии. «Мы задали вопрос, что значит „привлекательные коммерческие условия“», — сообщил источник, близкий к «Нафтогазу», пояснив, что представители «Газпрома» еще не дали четкого ответа.
Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $4,63 миллиардов за недопоставку согласованных объемов газа. С учетом постановления о встречной выплате в размере $2 миллиардов «Газпром» остался должен компании из Украины $2,56 миллиарда. После чего российская энергетическая корпорация объявила о расторжении контрактов с «Нафтогазом» и обратилась с апелляцией на решение Стокгольмского арбитража.
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