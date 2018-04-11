СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают новый транзитный контракт

«Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа в Европу через территорию Украины , речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года документа, а об условиях транзита с 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Утверждается, что переговоры по новому контракту находятся на ранней стадии.

Накануне, 10 апреля, предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что компания не собирается отказываться от транзита газа через Украину, но его объемы в перспективе будут снижены до 10-15 млрд кубометров в год. «Украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит», — сказал он. Теперь Киев запросил разъяснения по тому, что в Москве понимают под экономической целесообразностью транзитного договора.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа. С учетом решения о встречной выплате в $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку «Газпром» остался должен украинской компании примерно $2,6 млрд После этого российский концерн объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» и подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.