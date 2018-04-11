Ещё
СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают новый транзитный контракт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают новый транзитный контракт 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: Карельские вести
«Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа в Европу через территорию Украины, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года документа, а об условиях транзита с 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Утверждается, что переговоры по новому контракту находятся на ранней стадии.
Накануне, 10 апреля, предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что компания не собирается отказываться от транзита газа через Украину, но его объемы в перспективе будут снижены до 10-15 млрд кубометров в год. «Украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит», — сказал он. Теперь Киев запросил разъяснения по тому, что в Москве понимают под экономической целесообразностью транзитного договора.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа. С учетом решения о встречной выплате в $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку «Газпром» остался должен украинской компании примерно $2,6 млрд После этого российский концерн объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом» и подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.
BFM.RU: последние новости
«Нафтогаз» назвал дату прекращения транзита российского газа через Украину Российские военные моряки проводят у берегов Сирии военные учения Еще два независимых директора из-за американских санкций покинули «Русал»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства217
Первые кадры с места крушения Ил-7655
Украина начала операцию «Граница-2018»62
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров112
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение