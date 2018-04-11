«Русь Сидящая» открывает новые проекты в Новосибирске

В новом офисе Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь Сидящая» в Новосибирске состоялась презентация двух новых проектов. Первый — «Юридическая клиника» — совместный проект Европейской комиссией . Цель его — обеспечить доступ заключенных и их родственников к квалифицированной юридической помощи и вовлечь местное сообщество в программы ресоциализации заключенных.

Второй проект — «МедиаЛаборатория»; задача состоит в том, чтобы научить заключенных, их родственников и адвокатов рассказывать истории для СМИ доступным языком.

Новосибирск стал первым из трех российских городов, где «Русь Сидящая» запускает новые проекты. Предполагается, что будет создан пул бизнесменов, готовых принимать на работу вчерашних заключенных, в том числе, и в Новосибирске. Кроме того, одной из важных задач руководитель юридического департамента «Руси Сидящей» Алексей Федяров назвал необходимость «ломать практику», когда

приговоры в областном суде при рассмотрении дел, связанных с распространением и сбытом наркотиков, выносятся лишь на основании показаний оперативников.