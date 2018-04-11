В Залесном затопило котельную

Котельную затопило в поселке Залесный Кировского района, сообщает пресс-служба исполкома.

Как выяснилось, причиной происшествия стал глиняный замок, который закупорил трубу для отвода талых вод. После строительства домов в « Салават купере» талые воды собирались в котловане, откуда по трубе должны были перетекать в большой овраг. Однако подрядчик проложил трубу не до конца, из-за чего забилась глиной. Вода, сошедшая с полей, вышла из котлована и затопила прилежащую территорию с котельной.

«Ливневую канализацию подрядчики не сделали до конца, разрыв составляет примерно 12 метров. На данный момент мы уже произвели расчистку котлована и демонтаж глиняного замка, вода из котлована после этого ушла. Сейчас продолжается откачка воды из помещения котельной, проводится оповещение местных жителей», — сказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов.

Работа котельной, обслуживающей 9 домов (435 человек) и детский сад, на время ремонтных работ приостановлена. Запустить ее планируется к 23.00 11 апреля.

Напомним, ранее в Казани из-за обрушения котельной без тепла остались 12 домов.