В Вологде ремонтируют и красят ограждения вдоль дорог и путепроводов

Приводить в порядок конструкции, ограждающие проезжую часть, коммунальщики начали на этой неделе. Точечный ремонт поврежденных ограждений идет по улицам Мира, Советский проспект, Воровского. Красить дорожные отбойники начали на путепроводе в сторону Пошехонского шоссе и по улице Мира.

В областной столице планируется обновить 25 000 «квадратов» отбойников, эту работу коммунальщики выполнят до середины июня. Готовят к покраске и остановочные комплексы — чистят от рекламы, ремонтируют и отмывают. Всего компании «Магистраль» предстоит привести в порядок 94 остановки.

Очисткой дорог от смета — песка и глины, которые загрязняют обочины дорог в местах примыкания бордюрных камней занимаются шесть звеньев техники. В составе звена — грузовик и погрузчик. Фронт работ для техники обеспечивают рабочие «на лопатах» — убирают смет для последующего вывоза.

Активно уборка обочин ведется на улицах Мальцева, Ленинградская, Пошехонское шоссе, Ярославская, Беляева, Белозерском путепроводе и улице Горького. Сейчас к ручной уборке города привлечено более 90 дворников, они разбивают оставшийся снег, прибирают вытаявший на газонах мусор.