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В Вологде ремонтируют и красят ограждения вдоль дорог и путепроводов
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В Вологде ремонтируют и красят ограждения вдоль дорог и путепроводов 

Вологда.рф 1 час назад
Приводить в порядок конструкции, ограждающие проезжую часть, коммунальщики начали на этой неделе. Точечный ремонт поврежденных ограждений идет по улицам Мира, Советский проспект, Воровского. Красить дорожные отбойники начали на путепроводе в сторону Пошехонского шоссе и по улице Мира.
В областной столице планируется обновить 25 000 «квадратов» отбойников, эту работу коммунальщики выполнят до середины июня. Готовят к покраске и остановочные комплексы — чистят от рекламы, ремонтируют и отмывают. Всего компании «Магистраль» предстоит привести в порядок 94 остановки.
Очисткой дорог от смета — песка и глины, которые загрязняют обочины дорог в местах примыкания бордюрных камней занимаются шесть звеньев техники. В составе звена — грузовик и погрузчик. Фронт работ для техники обеспечивают рабочие «на лопатах» — убирают смет для последующего вывоза.
Активно уборка обочин ведется на улицах Мальцева, Ленинградская, Пошехонское шоссе, Ярославская, Беляева, Белозерском путепроводе и улице Горького. Сейчас к ручной уборке города привлечено более 90 дворников, они разбивают оставшийся снег, прибирают вытаявший на газонах мусор.
Напомним, Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил усилить работы по уборке города. Городские улицы и ограждения должны быть приведены в порядок в кратчайшие сроки. Состояние каждого участка, за который отвечает подрядчик, будет оцениваться отдельно. За плохо убранные территории оплата производиться не будет.
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