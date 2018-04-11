Ограждения вдоль магистралей и путепроводов ремонтируют и красят в Вологде

С начала этой недели специалисты начали обновлять конструкции, отгораживающие проезжую часть от пешеходной зоны или разделяющие полосы движения. Ремонт поврежденных ограждений ведется на улицах Мира, Воровского и Советском проспекте. Красить дорожные отбойники начали на путепроводе в сторону Пошехонского шоссе и по улице Мира.

До середины июня в Вологде будут обновлены 25 000 кв. метров леерных ограждений. Кроме того, компании «Магистраль» предстоит привести в порядок 94 остановки. Сейчас специалисты готовят их к покраске — очищают от рекламы, моют, ремонтируют.

Также в ежедневном режиме продолжается работа по очистке обочин дорог от песка и глины. Собранный мусор вывозят шесть звеньев техники. В течение сегодняшнего дня такая работа пройдет на улицах Мальцева, Ленинградская, Ярославская, Беляева, Горького, Белозерском путепроводе и Пошехонском шоссе.

В ручной уборке города сегодня задействовано более 90 дворников. Они разбивают оставшийся снег, чтобы он быстрее таял, чистят газоны от мусора.