Ограждения вдоль магистралей и путепроводов ремонтируют и красят в Вологде 

С начала этой недели специалисты начали обновлять конструкции, отгораживающие проезжую часть от пешеходной зоны или разделяющие полосы движения. Ремонт поврежденных ограждений ведется на улицах Мира, Воровского и Советском проспекте. Красить дорожные отбойники начали на путепроводе в сторону Пошехонского шоссе и по улице Мира.
До середины июня в Вологде будут обновлены 25 000 кв. метров леерных ограждений. Кроме того, компании «Магистраль» предстоит привести в порядок 94 остановки. Сейчас специалисты готовят их к покраске — очищают от рекламы, моют, ремонтируют.
Также в ежедневном режиме продолжается работа по очистке обочин дорог от песка и глины. Собранный мусор вывозят шесть звеньев техники. В течение сегодняшнего дня такая работа пройдет на улицах Мальцева, Ленинградская, Ярославская, Беляева, Горького, Белозерском путепроводе и Пошехонском шоссе.
В ручной уборке города сегодня задействовано более 90 дворников. Они разбивают оставшийся снег, чтобы он быстрее таял, чистят газоны от мусора.
Напомним, Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил активизировать работы по уборке города. Городские улицы и ограждения должны быть приведены в порядок в кратчайшие сроки. Состояние каждого участка, за который отвечает подрядчик, будет оцениваться отдельно. За некачественно убранные территории оплата производиться не будет.